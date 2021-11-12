Лукашенко: «Конфликт с Беларусью нужен только Польше»

«Беларусь не хочет никакого конфликта на государственной границе». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече в Минске.

«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно - и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе», - сказал он.

По словам президента, Беларусь не является сторонником пограничного конфликта.

«Это для нас абсолютно ущербно», - заявил Лукашенко.