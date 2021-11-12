Министра обороны Армении сняли с должности официально; обновлено
Указом президента Армении Армена Саркисяна министр обороны Аршак Карапетян снят с занимаемой должности, сообщает "Спутник Армения".
Другим указом главой военного ведомства назначен вице-премьер страны Сурен Папикян.
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Министр обороны Армении Аршак Карапетян будет освобожден от занимаемой должности. Об этом пишет газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра страны Никола Пашиняна.
По данным издания, ведомство возглавит действующий вице-премьер Сурен Папикян, который не является кадровым военным. О причинах кадровых перестановок газета не сообщает.