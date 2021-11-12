Тысячи студентов заперты в общежитиях и отелях из-за COVID-19

Из-за вспышки COVID-19 в Китае почти 1,5 тыс. студентов оказались заперты в общежитиях и отелях, передает Associated Press.

Указ о закрытии на локдаун университетского городка близ города Далянь появился 14 ноября после того, как там было выявлено несколько десятков случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что Далянь является эпицентром распространения инфекции, где число заболевших внутри страны, несмотря на принимаемые жесткие меры локдауна, продолжает расти с 9 ноября.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 98 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей.