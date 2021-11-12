Активист ПНФА отправится в тюрьму на 10 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу активиста партии Народного фронта Агиля Гумбатова. Как сообщает haqqin.az, был оглашен приговор, согласно которому А.Гумбатов на 10 лет будет лишен свободы.

Осужденный, однако, отверг обвинение, заявив, что против него была устроена провокация и он ни на кого не нападал. Оппозиционер расценил уголовное дело как месть за критику руководства Азербайджана.