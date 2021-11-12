В поезде Московского центрального кольца (МЦК) на станции «Окружная» произошла драка, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

По данным RT, в вагоне столичного метрополитена несколько приезжих вели себя вызывающе и приставали к другим пассажирам. Женщина сделала им замечание, и они стали оскорблять ее. За пассажирку вступились другие пассажиры, после чего началась драка.

9 ноября в Москве после драки с участием двух иностранцев на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской ветки метро было возбуждено уголовное дело.

4 октября трое дагестанцев избили москвича, заступившегося за пассажирку, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии.