Благодаря деятельности Международной диабетической федерации Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей во всём мире. Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. По данным ВОЗ, сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти (атеросклероз, рак и сахарный диабет). В 80% случаев диабет можно предотвратить, для этого достаточно своевременно изменить свои привычки, ведь основа профилактики диабета – это здоровый образ жизни.

Накануне отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата выбрана в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина (лекарственный препарат для лечения диабета) — Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.

- Что такое «скрытый сахар»?

- Если уровень сахара в крови выше нормы, но не настолько, чтобы диагностировать сахарный диабет, у человека может быть диагностирован предиабет (скрытый диабет). У здорового человека уровень глюкозы в крови натощак составляет 60-100 мг/дл. Диагноз сахарного диабета используется для обозначения состояния, при котором уровень сахара в крови достигает показателей выше 126 мг/дл. Например, исследования показали, что у 11 процентов пациентов с предиабетом, участвующих в «Программе по профилактике диабета», развивается диабет. В последнее время одним из наиболее важных критериев диагностики диабета является трехмесячный уровень сахара в крови, который ниже 5,6 ммоль/л у нормальных людей и более 6,5 ммоль/л у диабетиков. Лица с уровнем сахара в крови в указанном диапазоне попадают в предиабетическую группу.

Раньше считалось, что предиабетические пациенты подвержены риску возникновения диабета. Но в последнее время эксперты держали пациентов под строгим контролем, считая, что у этих людей также могут быть осложнения при диабете. Пациенты с предиабетом склонны к диабету, и при правильном лечении и образе жизни можно продлить эту стадию и сохранить переход к диабету в течение длительного времени. Согласно статистическим данным на 2020 год, в медицинских учреждениях страны на диспансерном учете состоят 287 466 больных сахарным диабетом.

- Каковы симптомы и признаки сахарного диабета?

- Глюкоза, также известная как «сахар», попадая в кровоток вместе с пищей, не может усваиваться клетками ввиду дефицита гормона инсулина, в связи с чем уровень сахара в крови повышается.

Повышение уровня сахара в крови называется «гипергликемией». Для диагностики диабета нормальный уровень сахара в крови утром после предварительного голодания в течение не менее 8 часов должно составлять 100-110 мг/дл.

Если высокий уровень сахара в крови не контролируется, то повышенный уровень глюкозы крови в течение длительного времени может вызвать серьезное структурное повреждение внутренних органов. Симптомы диабета, связанные с высоким уровнем сахара в крови, называются классическими 3 П симптомами. Это полидипсия (чрезмерная жажда и неутолимое желание пить), полиурия (чрезмерное или частое мочеиспускание) и полифагия (повышенный аппетит).

Кроме того, другие общие симптомы диабета включают: утомляемость, слабость, сонливость, сухость во рту, повышенное чувство голода, быстрая потеря массы тела на фоне повышенного аппетита, нечеткость зрения.

- Кто находится в группе риска развития сахарного диабета?

- У людей с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м2 вероятность развития диабета в 5 раз выше, чем у здоровых людей. К группе риска развития сахарного диабета относятся: лица, у которых близкие родственники (например, мать, отец или брат) страдают сахарным диабетом; если уровень холестерина YSLP 250 мг/дл (2,82 ммоль/л); женщины с синдромом поликистозных яичников (PKYS); лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями; с высоким кровяным давлением; лица, у которых ранее был диагностирован скрытый диабет.

- Как часто нужно измерять уровень глюкозы в крови в домашних условиях?

- Частота измерения уровня сахара в крови определяется потребностями диабетика. Наиболее точный ответ на этот вопрос зависит от вас и решения лечащего врача.

Пациентам с диабетом 1 типа (инсулинозависимый диабет) следует проводить измерения не менее 4 раз в день. Они должны составлять дозы инсулина и планы питания в соответствии с результатами предыдущего измерения

У пациентов с диабетом 2 типа, не принимающих инсулин, колебания уровня сахара в крови в течение дня меньше. В связи с этим людям с диабетом 2 типа обычно не требуется измерять уровень сахара в крови, как у пациентов с диабетом 1 типа. У таких пациентов следует часто проводить измерения уровня глюкозы в крови при переходе на другой вариант лечения, корректировке дозы и значительных изменениях образа жизни. В этих случаях достаточно двух измерений в день перед завтраком и перед ужином.

- Один из наиболее часто задаваемых вопросов: можно ли делать прививку от COVID-19 диабетикам?

- Пациенты с диабетом должны быть вакцинированы от COVID-19.