Индия размещает российские ракеты вдоль границы с Пакистаном

Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем С-400 на границе с Пакистаном, передает газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийском оборонном секторе.

Сообщается, что часть систем будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном.

Отметим, что в Нью-Дели объявили о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф» стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан в октябре 2018 года.