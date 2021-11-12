Индия размещает российские ракеты вдоль границы с Пакистаном
Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем С-400 на границе с Пакистаном, передает газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийском оборонном секторе.
Сообщается, что часть систем будет развернута поблизости от западных границ страны с Пакистаном.
Отметим, что в Нью-Дели объявили о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф» стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан в октябре 2018 года.
Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью ТАСС сообщил, что поставки С-400 в Индию начались с опережением графика.
Таким образом, Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.