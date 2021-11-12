Вагит Алекперов договаривается об увеличении доли в «Шахдениз»

«ЛУКОЙЛ» заинтересован в увеличении присутствия в газовых проектах и сейчас ведет переговоры об увеличении доли в «Шахдениз» в Азербайджане, сказал в кулуарах ADIPEC (международной выставки-конференции в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Абу-Даби) президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Он напомнил, что в проекте «есть консорциум, который имеет преимущественное право, поэтому идет согласование».

«Да, для нас интересны сегодня газовые проекты. Мы надеемся, что усилим свое присутствие на территории Казахстана... Надеюсь, завтра обсудить - у меня будет встреча с премьер-министром (Казахстана), с президентом», - сказал Алекперов.