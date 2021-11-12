Матч по футболу Иран-Иордания среди женщин вызвал большой интерес прессы и болельщиков.

Как сообщают иранские и арабские СМИ, предметом обсуждения стала вратарь иранской сборной.

Голкипера исламской республики заподозрили в том, что она вовсе не женщина.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что «женщина-вратарь», которая привела команду к победе в серии послематчевых пенальти, был мужчиной

Так, в конце игры, празднуя победу, другие футболистки сборной Ирана начали обнимать своего вратаря, в результате чего с «нее» спал головной убор, и, таким образом, по его лицу и волосам стало ясно, что он на самом деле мужчина.