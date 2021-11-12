Агдам открывают для туристов: отельеры и туркомпании в городе-призраке

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе госагентства, в поездке приняли участие представители действующих в Азербайджане туристических компаний и отелей, а также гиды и туристические блогеры.

Государственное агентство по туризму организовало визит представителей туристической индустрии в Агдамский район.

В рамках визита участники посетили комплекс Имарет, Музей хлеба, остатки здания драматического театра, а также крепость Шахбулаг, агдамскую Джума мечеть и мечеть в селе Гияслы.

Участники поездки ознакомились с результатами акта урбицида против Агдама, который за время 30-летней оккупации превратился в город-призрак, и оценили существующие туристические возможности района.

Они также ознакомились с проделанной работой по реконструкции и восстановлению Агдамского района, в том числе города Агдам.

Отметим, что специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Агдаме планируется организация поездок в очищенную от мин часть района, в том числе город Агдам, под девизом «Наш путь – в Агдам».

Поездки «Наш путь – в Агдам» будут организованы по особым правилам под наблюдением обученных гидов, водителей и организаторов туров.