В Москве продавцу интернет-магазина автозапчастей пришлось отстреливаться от клиентов-армян, недовольных повышением цен, передают российские СМИ.

Сообщается, что армянин по национальности 53-летний Камо взял своего 24-летнего сына Жору и пошёл забирать лампы и вентилятор для авто в магазине "Магистраль плюс" на Волоколамском шоссе.

Когда армяне узнали, что запчасти для старенькой «Сузуки» им хотят продать дороже, чем планировалось, то разгорячились и начали оскорблять продавца, 57-летнего Андрея. Словесный конфликт перерос в драку. Жора и его отец начали избивать пожилого продавца.

В ответ на это продавец в целях самообороны расчехлил свой травматический пистолет и начал стрелять по нападавшим. В результате стрельбы Камо получил пулю в лицо, а сыну прилетело в шею и спину.

Инцидент расследуют правоохранительные органы.