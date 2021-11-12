Лукашенко готов отправлять беженцев в Мюнхен

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцев можно отправить самолетами белорусской авиакомпании "Белавиа" в Мюнхен, если Польша не дает гуманитарного коридора.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Он также отметил, что Беларусь готова собственными силами вернуть на родину беженцев, которые передумали ехать в Европу, но они отказываются.