Новый министр обороны Армении - бывший учитель, отсидевший в тюрьме за дебош

13:48

Сегодняшним указом президента Армении Армена Саркисяна Сурен Папикян был назначен новым министром обороны страны. В армянском сегменте социальных сетей сразу обратили внимания на то, что в биографии нового главы оборонного ведомства очень много темных пятен во время его службы в армии. Отмечается, что 35-летний Папикян родился в городе Степанаван (бывший Джалалогу) Лорийской области. С 2003 по 2010 гг. он получал образование на историческом факультете Ереванского государственного университета. В ходе учебы был призван в ВС Армении, однако достоверно известно, что из-за инцидента в на службе он был осужден к лишению свободы.

Армянские СМИ утверждают, что Сурену Папикяну выдвигалось обвинение по соответствующим статьям УК РА: «Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей с применением оружия». В марте 2006 года он был приговорен военным судом к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца. Ранее сам министр подтвердил, что имел место инцидент, вследствие чего он был осужден к лишению свободы, затем был освобожден по амнистии. Он добавил, что «сожалеет о случившемся». С 2010 по 2016 гг. Папикян преподавал историю в школе №54 в Ереване, параллельно работая в колледже.