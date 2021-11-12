Врачи нашли лекарство от болезни Альцгеймера

Лекарство от рассеянного склероза может ослабить симптом потери памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Рочестерского университета, рассказывается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Neuroscience, на который ссылается Росбалт.

Согласно сообщению, ученые провели опыты на трансгенных мышах, у которых к 12-месячному возрасту развиваются симптомы, характерные для болезни Альцгеймера. Грызунам делали подкожные уколы глатирамера ацетата, который используется для лечения рассеянного склероза.

Через восемь недель ученые проверили память мышей, а также проанализировали мозговую ткань. Оказалось, что мыши, получавшие терапию, сохраняют память лучше, чем те, кто лекарство не получал. Исследование мозговой ткани также показало ослабление симптомов болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – опасное неизлечимое заболевание, поражающее в основном пожилых людей. Один из первых его симптомов – потеря памяти, а потом постепенно нервная система организма перестает функционировать вовсе.