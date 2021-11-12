Азербайджанские военные на очередных учениях в Турции ВИДЕО
Военнослужащие азербайджанской армии отправились в Чанаккале (Турция) для прохождения учений. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
Азербайджанские военные присоединились к проводимым Вооруженными силами Турции учениям в районах Каваккёй и Галлиполи провинции Чанаккале. Тренинги проводятся с целью развития возможностей по созданию укреплений.
К учениям, проводимым вторым инженерным корпусом и восемнадцатой механизированной пехотной бригадой турецкой армии, присоединилась первая механизированная пехотная дивизия ВС Азербайджана.
2'nci Kolordu İstihkâm Alay K.lığı ve 18’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığı tarafından, Demirci Göleti’nde (Kavakköy/Gelibolu) “İstihkâm Yetenekleri Gösterisi” icra edildi. Faaliyete 18’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığında bulunan 1 Azerbaycan Mekanize Piyade Bölüğü de katıldı. pic.twitter.com/QIeUKJeuFc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2021