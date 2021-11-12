Азербайджанские военные на очередных учениях в Турции ВИДЕО

Военнослужащие азербайджанской армии отправились в Чанаккале (Турция) для прохождения учений. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Азербайджанские военные присоединились к проводимым Вооруженными силами Турции учениям в районах Каваккёй и Галлиполи провинции Чанаккале. Тренинги проводятся с целью развития возможностей по созданию укреплений.

К учениям, проводимым вторым инженерным корпусом и восемнадцатой механизированной пехотной бригадой турецкой армии, присоединилась первая механизированная пехотная дивизия ВС Азербайджана.