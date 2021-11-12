Мадат Гулиев посмотрел на «семена будущего» Азербайджана в Дубае
Находящийся с официальным визитом в ОАЭ министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев посетил выставку Dubai EXPO-2020.
Напомним, что на всемирной выставке Dubai EXPO-2020 национальный павильон Азербайджана представлен темой “Семена будущего”.
В национальном павильоне Азербайджана, организованном Центром Гейдара Алиева, представлена подробная информация о культурном наследии и истории Азербайджана.
Напомним, что Мадат Гулиев находится с визитом в ОАЭ, где уже принял участие авиавыставке Dubai Airshow 2021.