В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц

Завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с нарушениями, выявленными в деятельности ООО «Бейлаганское сельскохозяйственное производственное предприятие».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, было установлено, что Черкез Ширинов и Рамазан Гусейнов, в разное время занимавшие пост директора указанного ООО, войдя в преступный сговор с главным бухгалтером, агрономом и другими должностными лицами предприятия, причинили материальный ущерб государству на общую сумму 157 тысяч манатов.

Причиненный ущерб частично возмещен.

Ч.Ширинову и другим было предъявлено обвинение по статьям УК 179.2.1 (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору), 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (служебный подлог), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям УК.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.