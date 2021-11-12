Джейхун Байрамов встретился всего лишь с заместителем генсека НАТО

В понедельник, 15 ноября, в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря альянса Мирчей Джеоаной. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Азербайджана.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства между НАТО и Азербайджаном, перспективам дальнейшего развития отношений и региональным вопросам.

Байрамов выразил удовлетворение результатами сотрудничества Азербайджан - НАТО, достигнутыми в некоторых направлениях, и упомянул о вкладе Азербайджана в операции НАТО в контексте поддержки мира и безопасности. Министр также проинформировал представителя Североатлантического альянса о восстановительных и строительных работах азербайджанского правительства на освобожденных от оккупации территориях. Он подчеркнул, что после завершения оккупации Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права.