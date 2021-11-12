Адвокаты отметили День Конституции бесплатной помощью гражданам фото
В рамках серии мероприятий, посвященных Дню Конституции, Коллегия адвокатов Азербайджана провела трехдневную акцию по оказанию бесплатных юридических услуг малообеспеченным гражданам.
В рамках общереспубликанской акции во многих адвокатских структурах малообеспеченным лицам были предоставлены устные и письменные юридические консультации.
Кроме того, для ряда граждан были составлены письменные заявления для обращения в суд, проведена работа по их представительству в судах.
Ряд адвокатских организаций оказывал населению услуги правовой помощи в онлайн-форме.
Также 15 ноября была оказана бесплатная юридическая помощь населению Сабирабада.