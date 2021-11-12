В понедельник, 15 ноября, в Ереване открылся первый скейт-парк - специально построенная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритборд, агрессив верт, агрессив стрит…

Площадка построена за счет финансовых пожертвований Союза армян Украины.

«Молодым людям больше не придется искать в Армении удобное место для катания на скейтборде», - заявили на открытии.

Однако появление скейт-парка, как и появление в этом парке армянских солдат, было неоднозначно воспринято в армянском обществе.

«Вместо того, чтобы защищать родину, наши солдаты теперь будут кататься на скейте», - пишет один из пользователей.

«А он нам нужен? На войну на скейте поедут?», - негодует другой пользователь.