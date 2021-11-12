Раиси заявил, что Иран и Турция готовы улучшить отношения

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что развитие отношений между Тегераном и Анкарой в интересах обеих стран. Об этом он сказал в понедельник, 15 ноября, на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Иран и Турция должны быть готовы улучшить отношения до всестороннего сотрудничества, доработав дорожную карту, которая стоит на повестке дня двух стран», - сказал иранский президент.

По его словам, тесные отношения между двумя странами-соседями приведут к стабильности в регионе.

«Региональное сотрудничество между Турцией и Ираном должно быть преобразовано в сотрудничество на международной арене», - добавил Раиси.