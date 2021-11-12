Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении, Баку заявил об армянской провокации на границе

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Совета безопасности страны, заявил, что азербайджанские войска якобы вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. По словам армянского премьера, из-за этих событий он принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна.

"В первую очередь хотелось бы отметить, что в ответ на последние провокации Армении Азербайджан принимает соответствующие меры. Так, на прошлой неделе, 9 ноября, около 60 человек личного состава вооруженных сил Армении сосредоточились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в направлении Гарагеля Лачинского района. 13 ноября ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. 14 ноября в ответ на подготовку ВС Армении к очередной провокации в направлении Лачинского района на границе двух государств Азербайджаном были предприняты соответствующие меры", - заявила Абдуллаева.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства особо подчеркивает, что азербайджанские военнослужащие выполняют свой служебный долг на суверенной территории Азербайджана. А также напомнила, что основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.