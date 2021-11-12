Сотрудник Славянского университета на суде: "Все деньги я передала ректору"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшей завотделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурданы Алиевой, обвиняемой в присвоении крупной суммы денег, полученной от студентов.

"Тогда шла вторая карабахская война. Дурдана Алиева попросила перечислить 6 800 манатов на ее счет через терминал оплаты. Номер счета был на имя Дурданы Алиевой. Она сказала, что из-за военного положения в стране оплату можно производить без посещения университета. Позднее мне позвонили из вуза и сообщили, что требуемая сумма не поступила в кассу и у меня остался долг за обучение", - сказала свидетель.

Д.Алиева подтвердила, что сумма была перечислена на ее счет. Однако она отметила, что полученные от студентки деньги передала Нурлане Алиевой, занимавшей тогда пост ректора БСУ.

Другой свидетель в своих показаниях сообщил, что должен был заплатить 2300 манатов за обучение в университете, но после разговора с Д.Алиевой передал 1 000 манатов ей.

«Но студенческий билет я не получил, а потом началась пандемия и учебный процесс приостановился. В январе я узнал, что у меня имеется задолженность перед университетом», - заявил свидетель.

Он попросил суд возместить ему нанесенный ущерб.

Процесс продолжится 22 ноября.

На основании многочисленных жалоб на противоправные действия Дурданы Алиевой, поступивших от студентов, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.