В Ираке нашли развалины храма шумерского правителя

Британские археологи в ходе раскопок в провинции Ди-Кар на юго-востоке Ирака обнаружили развалины храма шумерского энси (царя) Гудеа, правившего городом-государством Лагаш в 2142-2122 годах до н. э. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria, передает ТАСС.

"Помимо развалин храма одного из самых известных шумерских правителей Гудеа, здесь также найдены порядка 800 артефактов, относящихся к разным историческим эпохам, в частности к первой (2500-2312 годы до н. э.) и второй (2136-2109 годы до н. э.) династиям Лагаша и к третьей династии Ура (2111-2003 годы до н. э.)", - заявил гендиректор департамента исследований и раскопок арабской республики Али Шалгам.

Сообщается, что основную часть находок составили глиняные горшки, украшения и многочисленные глиняные фигурки, относящиеся к шумеро-аккадской цивилизации, считающейся одной из древнейших в мире.