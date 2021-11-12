Военные самолеты США у границ Беларуси

Два американских разведывательных самолета совершили длительные полеты вдоль границы Беларуси с Польшей, передает Interfax.

"В полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании", - говорится в данных западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS около пяти часов курсировал у белорусской границы. Самолет ВВС США RC-135V в ходе выполнения задания также совершил пролет вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.