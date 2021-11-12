«Душа моя»: фильм о погибших в первую карабахскую войну журналистах

Вышла в прокат еще одна картина о карабахском конфликте под названием «Душа моя». Фильм, входящий в цикл «Карабах», рассказывает историю журналистов, погибших при исполнении служебного долга во время первой карабахской войны, в частности журналистки Салатын Аскеровой.

Сценаристы ленты, снятой Planet Parni iz Baku Films, - Таир Иманов и Энвер Мансуров, режиссер фильма - Энвер Мансуров. Одной из компаний - спонсоров фильма стала Nar. Фильм является одним из проектов, реализованных Nar в рамках коммуникации «Славься Родина», посвященной Дню Победы.