«Душа моя»: фильм о погибших в первую карабахскую войну журналистах
Вышла в прокат еще одна картина о карабахском конфликте под названием «Душа моя». Фильм, входящий в цикл «Карабах», рассказывает историю журналистов, погибших при исполнении служебного долга во время первой карабахской войны, в частности журналистки Салатын Аскеровой.
Сценаристы ленты, снятой Planet Parni iz Baku Films, - Таир Иманов и Энвер Мансуров, режиссер фильма - Энвер Мансуров. Одной из компаний - спонсоров фильма стала Nar. Фильм является одним из проектов, реализованных Nar в рамках коммуникации «Славься Родина», посвященной Дню Победы.
По словам Таира Иманова, фильм основан на реальных событиях: «Наша главная цель - показать русскоязычным зрителям, а также международному сообществу события, реалии и виновников, которые привели к началу карабахского конфликта. В фильме мы также попытались показать массовые убийства, совершенные не только в отношении азербайджанцев, но и людей других национальностей во время карабахской войны».
Полную версию короткометражного фильма можно посмотреть по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=85tSV4TZRsI&t=5s
В первом фильме Planet Parni iz Baku Films из серии «Карабах» - «Кучка людей» - рассказывается, как началась война. Nar также выступил спосором этого фильма.