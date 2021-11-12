Генпрокуратура о трагической гибели Гаджиева

12 ноября в прокуратуру Гарадагского района Баку поступила информация о том, что в поселке Гызылдаш скончался Абульфаз Гаджиев, который работал машинистом на каменном карьере, принадлежащем ООО Qaradağ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе проведенного расследования было установлено, что А.Гаджиев застрял в моторном отсеке камнерезного комбайна, которым управлял, и погиб от полученных увечий.

По данному факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

Расследование продолжается.