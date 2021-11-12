Германское общество международного сотрудничества поможет азербайджанским беженцам

По заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) начинается новый этап проекта “Социально-экономическое развитие вынужденных переселенцев и малообеспеченного местного населения на Южном Кавказе”, реализуемого GIZ в сотрудничестве с государственным комитетом. Меморандум обеспечит выполнение мер, предусмотренных на данном этапе.

В целом проект стартовал в 2017 году. За прошедший период были осуществлены различные мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития вынужденных переселенцев, проживающих в Агдамском, Бардинском регионах и городе Мингячевир, а также местного малообеспеченного населения, проживающего на одной территории с ними. На новом этапе проекта также будут приняты необходимые меры для достижения целей, поставленных в этой области.