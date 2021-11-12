В Великобритании призвали НАТО готовиться к войне с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) должен быть готов к возможной войне с Россией. Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает cursorinfo.

Глава вооруженных сил Великобритании Картер считает, что Россия может представлять угрозу для Европы в ближайшем будущем.

По словам генерала, РФ находится в постоянном политическом конфликте со странами Запада, но не хочет вести активные боевые действия, поэтому будет пытаться достичь поставленных целей «более тонкими методами». В том числе с помощью ухудшения экономической ситуации в ЕС от миграционного кризиса.

Кроме того, Картер добавил, что Россия представляет угрозу для Восточной Европы гораздо больше, чем это было 8 лет назад.