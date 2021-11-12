Экстренное заседание парламента Армении. Оппозиция заявляет: Страна в опасности!

Парламентская оппозиция Армении созывает экстренное заседание Национального собрания республики, оно планируется на сегодня, 15 ноября, в 20:00, в повестке один вопрос – сложившаяся в Армении ситуация. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян. Позже состоится заседание совета Национального собрания.

А между тем член оппозиционной фракции «Честь имею» в Национальном собрании Тагуи Товмасян призвала лидеров двух оппозиционных сил в парламенте республики обсудить возможность отказа от депутатских мандатов, пишут армянские СМИ.

«В условиях, когда страна находится в ужасном положении, нам как законодателям не удается эффективно работать. К сожалению, наделëнные первичным мандатом депутаты парламентской страны не могут приложить достаточных усилий и воспрепятствовать этой неприемлемой ситуации в нашем государстве. Предлагаю лидерам оппозиции оперативно обсудить возможность, к примеру, отказа от мандатов, предварительно заявив о том, что все те, кто примет мандаты, станут предателями родины», — отметила Товмасян.

По ее словам, «необходимо действовать быстро, ибо мы теряем Родину». Товмасян добавила, что это лишь один из вариантов борьбы, возможно, будет предложен другой формат.