В единые координационные центры обратились более трех тысяч семей шехидов и ветеранов войны

На сегодняшний день в единые координационные центры обратились 3 250 членов семей шехидов, инвалидов войны и военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне (в том числе через колл-центр-142 - 238 человек). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, в этих центрах, функционирующих в Баку и Апшеронском районе, гражданам, относящимся к указанным категориям, предоставляются услуги по труду, занятости, социальной защите, медико-социальной экспертизе, реабилитации, лечению, обследованию и другие по сферам деятельности 21 госорганом (6 центральных, 15 местных органов исполнительной власти) по 26 направлениям, услуги предоставляются из «одного окна», оперативно, прозрачно, на основе принципа удовлетворенности граждан.