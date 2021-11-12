В единые координационные центры обратились более трех тысяч семей шехидов и ветеранов войны
На сегодняшний день в единые координационные центры обратились 3 250 членов семей шехидов, инвалидов войны и военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне (в том числе через колл-центр-142 - 238 человек). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Согласно информации, в этих центрах, функционирующих в Баку и Апшеронском районе, гражданам, относящимся к указанным категориям, предоставляются услуги по труду, занятости, социальной защите, медико-социальной экспертизе, реабилитации, лечению, обследованию и другие по сферам деятельности 21 госорганом (6 центральных, 15 местных органов исполнительной власти) по 26 направлениям, услуги предоставляются из «одного окна», оперативно, прозрачно, на основе принципа удовлетворенности граждан.
Распределение обращений в центры:
- 999 обращений в Министерство труда и социальной защиты населения;
- 1335 обращений в Министерство обороны;
- 67 обращений в Министерство здравоохранения Азербайджана;
- 153 заявления в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу;
- 190 обращений в местные органы исполнительной власти;
- 66 обращений в Госагентство обязательного медицинского страхования;
- 206 заявок в государственную страховую коммерческую компанию;
- 238 обращений через колл-центр -142.