К учебно-методическим сборам, проведенным в Отдельной общевойсковой армии, были привлечены молодые офицеры, окончившие в этом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета и продолжившие службу в воинских частях с назначением на соответствующие должности.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, в целях повышения тактических знаний, навыков принятия решений и правильного направления офицеров на службу в соответствии с планом сборов были организованы и проведены занятия, близкие к реальным боевым условиям.

Основное внимание было уделено психологической подготовке личного состава и результатам, достигнутым в ходе информационного противостояния с противником в период 44-дневной Отечественной войны.