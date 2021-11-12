Командующий КСИР заявил, что Иран планировал полномасштабную войну с США после убийства Касема Сулеймани
Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что у Ирана было несколько вариантов отомстить США и Израилю в связи с гибелью Касема Сулеймани, передает Tasnim.
«После убийства Касема Сулеймани у нас было несколько вариантов отомстить США и Израилю. Один из них – начать полномасштабную войну. В этом случае, нам пришлось бы нанести удары по американским базам в регионе, после чего началось бы столкновение. Но был ли в этом смысл?», - сказал иранский главнокомандующий.
По его словам, война не принесла бы хороший результатов ни Ирану, ни всему региону.
«Официальные лица Ирана подняли вопрос изгнания США из региона. Когда мы поставили перед собой эту цель, разработали план операции «Мученик Сулеймани», когда КСИР атаковал авиабазы Айн-аль-Асад и аэродром Эрбиль в Ираке.
Отметим, что по данным иранских властей, в результате нападений на авиабазы на севере Ирака в январе 2020 года были убиты свыше 80 американских военных. Экс-президент США Дональд Трамп отверг заявление Тегерана, заявив, что 109 военных получили различные травмы, однако ни один из них не погиб.