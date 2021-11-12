Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что у Ирана было несколько вариантов отомстить США и Израилю в связи с гибелью Касема Сулеймани, передает Tasnim.

«После убийства Касема Сулеймани у нас было несколько вариантов отомстить США и Израилю. Один из них – начать полномасштабную войну. В этом случае, нам пришлось бы нанести удары по американским базам в регионе, после чего началось бы столкновение. Но был ли в этом смысл?», - сказал иранский главнокомандующий.

По его словам, война не принесла бы хороший результатов ни Ирану, ни всему региону.