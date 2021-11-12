Москва и Анкара «сверили часы» по ряду вопросов

В Стамбуле состоялась встреча заместителей министров иностранных дел России и Турции Андрея Руденко и Седата Онала, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Согласно данным ведомства, стороны в контексте нормализации отношений Баку и Еревана обсудили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран)», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны провели предметный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе с учетом последних событий в Афганистане.

«Проведена «сверка часов» по ряду других вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в частности по обстановке на Украине. Констатировано поступательное развитие многопланового российско-турецкого взаимодействия», - отмечает МИД РФ.