Военные юристы ФРГ приехали в Баку
Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии в Баку состоялась встреча военных юристов двух стран.
Как сообщили haqqin.az в Минобороны, на встрече состоялся обмен опытом в области военного законодательства. Также были обсуждены вопросы административного производства и проведения служебных расследований, изучения передового опыта в сфере служебной деятельности военных юристов и ряд других вопросов.