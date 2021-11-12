Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:24

После очередной провокации армянской армии в направлении Лачина, закончившейся очередным позорным бегством, Никол Пашинян уволил министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место Сурена Папикяна - бывшего учителя истории, который никогда не был военным. На заседании Совбеза премьер-министр Армении подтвердил, что реальная причина увольнения Карапетяна кроется в событиях на границе с Азербайджаном.

Сурен Папикян - четвертый по счету министр обороны за три года премьерства Никола Пашиняна. Три его предшественника были уволены с позорными формулировками. В мае 2018 года, через три дня после прихода к власти, Пашинян назначил министром обороны Давида Тонояна, занимавшего в тот момент пост заместителя министра. Тоноян хоть и закончил в России военное училище, больше занимался дипломатией, нежели военными делами: был постоянным представителем Армении в НАТО, возглавлял департамент международных отношений в Минобороны… Его пребывание на посту министра обороны запомнилось откровенно антиазербайджанским выступлением перед армянской общиной Нью-Йорка, в ходе которого он не без пафоса провозгласил доктрину «Новой войны за новые территории». К чему привела реализация этой концепции известно по итогам 44-дневной Отечественной войне. Сам Тоноян в разгар войны был практически не заметен, после разгрома армянской армии в войне за Карабах подал в отставку, а недавно был арестован, правда, не за позорное поражение, а за коррупцию и приобретение непригодного для армии оружия.

После Тонояна премьер-министр Армении передал военное ведомство Вагаршаку Арутюняну, ранее уже занимавшему этот пост. Арутюняну надлежало построить «новую современную армию» из остатков разбитой и деморализованной. Сделать это новому министру так и не удалось. Мало того, под его началом вооруженные формирования Армении проявили полную беспомощность, позволив азербайджанской армии взять под свой контроль весной и летом этого года все стратегические высоты в Зангезуре вдоль государственных границ. После чего Арутюнян был уволен и на его место назначен начальник Генштаба армии Армении генерал Аршак Карапетян. Карапетян, как и его предшественники, приступил к работе над созданием «новой армии», и запомнился, разве что, угрозами «немедленно открывать огонь по частям азербайджанской армии, которые посмеют перейти границу Армении», а также поездками в Россию, где генерал вел переговоры о «закупке новейшего, самого современного оружия». После того, как азербайджанская армия, без применения оружия (!) изгнала армянских солдат с четырех постов в Лачине, Карапетян был отправлен в отставку. По мнению военных аналитиков, главная причина этой «генеральской чехарды» заключается в амбициях министров обороны Армении, которые, будучи генералами, мыслят, как командиры взводов, и пытаются самоутвердиться, используя практику мелких и абсолютно контрпродуктивных военных провокаций.

К примеру, после своего назначения министром, Аршак Карапетян предпринял накануне годовщины Дня Победы и в последующие дни серию провокационных вылазок на азербайджано-армянской границе. Так, 8 ноября, когда азербайджанский народ отмечал годовщину исторической победы, армянские подразделения предприняли попытку спровоцировать вооруженные столкновения в районе Шуши, а 9 ноября с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, армяне обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывавшую путь на позициях азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района. В тот же день была предпринята попытка разместить 60 армянских военнослужащих на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в районе озера Гарагель в Лачинском районе. В результате ответных действий азербайджанских подразделений, передвижение армянских военнослужащих было резко ограничено, они оказались в засаде, а наутро, учитывая просьбу российской стороны, были созданы условия для их возвращения в Армению. В Минобороны Азербайджана заявили, что в случае повторения подобных провокаций будут предприниматься значительно более жесткие и эффективные меры.