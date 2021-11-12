Новый министр обороны Армении может допустить роковую ошибку… главное на этот час
После очередной провокации армянской армии в направлении Лачина, закончившейся очередным позорным бегством, Никол Пашинян уволил министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место Сурена Папикяна - бывшего учителя истории, который никогда не был военным.
На заседании Совбеза премьер-министр Армении подтвердил, что реальная причина увольнения Карапетяна кроется в событиях на границе с Азербайджаном.
Сурен Папикян - четвертый по счету министр обороны за три года премьерства Никола Пашиняна. Три его предшественника были уволены с позорными формулировками.
В мае 2018 года, через три дня после прихода к власти, Пашинян назначил министром обороны Давида Тонояна, занимавшего в тот момент пост заместителя министра. Тоноян хоть и закончил в России военное училище, больше занимался дипломатией, нежели военными делами: был постоянным представителем Армении в НАТО, возглавлял департамент международных отношений в Минобороны… Его пребывание на посту министра обороны запомнилось откровенно антиазербайджанским выступлением перед армянской общиной Нью-Йорка, в ходе которого он не без пафоса провозгласил доктрину «Новой войны за новые территории».
К чему привела реализация этой концепции известно по итогам 44-дневной Отечественной войне.
Сам Тоноян в разгар войны был практически не заметен, после разгрома армянской армии в войне за Карабах подал в отставку, а недавно был арестован, правда, не за позорное поражение, а за коррупцию и приобретение непригодного для армии оружия.
После Тонояна премьер-министр Армении передал военное ведомство Вагаршаку Арутюняну, ранее уже занимавшему этот пост. Арутюняну надлежало построить «новую современную армию» из остатков разбитой и деморализованной.
Сделать это новому министру так и не удалось. Мало того, под его началом вооруженные формирования Армении проявили полную беспомощность, позволив азербайджанской армии взять под свой контроль весной и летом этого года все стратегические высоты в Зангезуре вдоль государственных границ.
После чего Арутюнян был уволен и на его место назначен начальник Генштаба армии Армении генерал Аршак Карапетян.
Карапетян, как и его предшественники, приступил к работе над созданием «новой армии», и запомнился, разве что, угрозами «немедленно открывать огонь по частям азербайджанской армии, которые посмеют перейти границу Армении», а также поездками в Россию, где генерал вел переговоры о «закупке новейшего, самого современного оружия».
После того, как азербайджанская армия, без применения оружия (!) изгнала армянских солдат с четырех постов в Лачине, Карапетян был отправлен в отставку.
По мнению военных аналитиков, главная причина этой «генеральской чехарды» заключается в амбициях министров обороны Армении, которые, будучи генералами, мыслят, как командиры взводов, и пытаются самоутвердиться, используя практику мелких и абсолютно контрпродуктивных военных провокаций.
К примеру, после своего назначения министром, Аршак Карапетян предпринял накануне годовщины Дня Победы и в последующие дни серию провокационных вылазок на азербайджано-армянской границе. Так, 8 ноября, когда азербайджанский народ отмечал годовщину исторической победы, армянские подразделения предприняли попытку спровоцировать вооруженные столкновения в районе Шуши, а 9 ноября с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, армяне обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывавшую путь на позициях азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района.
В тот же день была предпринята попытка разместить 60 армянских военнослужащих на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в районе озера Гарагель в Лачинском районе.
В результате ответных действий азербайджанских подразделений, передвижение армянских военнослужащих было резко ограничено, они оказались в засаде, а наутро, учитывая просьбу российской стороны, были созданы условия для их возвращения в Армению.
В Минобороны Азербайджана заявили, что в случае повторения подобных провокаций будут предприниматься значительно более жесткие и эффективные меры.
Однако и на этом провокации с армянской стороны не закончились. С вечера тринадцатого и до утра четырнадцатого ноября боевые части армии Армении, без видимых причин, обстреливали из снайперских винтовок, гранатометов и стрелкового оружия со своих позиций в поселках Юхары Шорджа, Заркенд, Азизли и Джермук Басаркечарского района позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Еллия и Истису Кельбаджарского района.
С ночи 15 ноября подразделения вооруженных сил Армении также обстреляли позиции азербайджанской армии в поселках Зейлик и Еллия Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района.
Результат, как уже известно, ждать себя не заставил: Аршак Карапетян был освобожден сегодня от занимаемой должности, а новым министром обороны назначен вице-премьер кабинета министров Армении Сурен Папикян.
Отставку Карапетяна можно расценивать, как признание официальным Ереваном бесперспективности и опасности практики вооруженных провокаций против Азербайджана, терпение которого, судя по заявлениям Министерства обороны Азербайджана, испытывать не следует.
В этой связи есть надежда, что новоназначенный министр обороны Армении сделает из событий прошлого правильные выводы и не станет повторять ошибки трех своих предшественников.