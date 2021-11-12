Стоит отметить, что ранее на этой улице либо вовсе отсутствовали тротуары, либо же они не соответствовали нормам.

В Баку продолжаются мероприятия по улучшению условий для пешеходов. В рамках этих мер на улице Шафаята Мехтиева, одной из важнейших дорожных зон столицы, были построены новые тротуары.

На тротуаре установлена тактильная кладка, позволяющая слабовидящим людям безопасно перемещаться. Также установлены пандусы для удобного и безопасного передвижения инвалидов, пожилых людей и детских колясок. Бакинские транспортники также оптимизировали места автобусных остановок, препятствующих движению пешеходов.

В настоящее время работы продолжаются и в направлении пересечения улицы Шафаята Мехтиева с Тбилисским проспектом.

Отметим также, что на основании многочисленных обращений граждан и проведенного анализа перед международным автовокзальным комплексом и Управлением полиции Сабаильского района, расположенным на Биби-Эйбатской дороге, были организованы пешеходные переходы одинакового уровня, регулируемые с помощью специальных кнопочных светофорных столбов.

Благодаря этому обеспечены комфорт и безопасность пешеходов, а также благодаря установленным пандусам повышен уровень доступности.

Кроме того, благодаря железным перилам, установленным на обочинах перед международным автовокзальным комплексом в Баку, удалось избежать создания плотности и аварий.