Ученые выяснили наиболее благоприятную температуру воздуха для распространения COVID-19

В начале пандемии COVID-19 предполагалось, что коронавирус ведет себя схожим образом с вирусом гриппа и волны эпидемии будут сезонными, однако эта теория не нашла научного подтверждения.

Такие выводы содержатся в недавно опубликованном международном исследовании, данные для которого были собраны по 26 странам и 409 населенным пунктам в разных климатических зонах, сообщает портал Yle.

Отмечается, что для исследования использовалась статистика по заражениям в тот период, когда у населения еще не было иммунитета, полученного посредством вакцинации. Ученые заключили, что на распространение коронавируса погодные условия не влияют в той же степени, как на распространение вируса гриппа. В то же время наиболее оптимальной температурой для распространения SARS-CoV-2 является +10 градусов. Наивысших показателей индекс репродукции вируса достигал при +8..+18, при повышении температуры до +20 он вновь снижался.