Члены «банды привидений» предстали перед Королевским судом

В Королевском суде Лондона осуждены трое грабителей, которые два года назад украли из домов лондонских богачей не менее 26 миллионов фунтов стерлингов, передает Sky News.

В декабре 2019 года в преддверии рождественских праздников в Великобритании была совершена серия ограблений. Жертвами грабителей тогда стали дома дочери бывшего главы «Формулы-1» Тамары Экклстоун, экс-футболиста «Челси» Фрэнка Лэмпарда и скончавшегося ранее тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. Эти кражи со взломом называют крупнейшими в криминальной истории Британии.

Отмечается, что общая сумма похищенных драгоценностей и наличных денег оценивалась в 26 миллионов фунтов стерлингов (35 миллионов долларов). В полиции грабителей назвали «бандой привидений», поскольку злоумышленники не оставили на месте преступления ни отпечатков пальцев ни образцов ДНК.