Члены «банды привидений» предстали перед Королевским судом
В Королевском суде Лондона осуждены трое грабителей, которые два года назад украли из домов лондонских богачей не менее 26 миллионов фунтов стерлингов, передает Sky News.
В декабре 2019 года в преддверии рождественских праздников в Великобритании была совершена серия ограблений. Жертвами грабителей тогда стали дома дочери бывшего главы «Формулы-1» Тамары Экклстоун, экс-футболиста «Челси» Фрэнка Лэмпарда и скончавшегося ранее тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. Эти кражи со взломом называют крупнейшими в криминальной истории Британии.
Отмечается, что общая сумма похищенных драгоценностей и наличных денег оценивалась в 26 миллионов фунтов стерлингов (35 миллионов долларов). В полиции грабителей назвали «бандой привидений», поскольку злоумышленники не оставили на месте преступления ни отпечатков пальцев ни образцов ДНК.
На след преступников удалось выйти лишь после опроса 1000 водителей такси.
По делу об ограблениях перед судом предстали трое граждан Италии: 24-летний Югослав Йованович, 45-летний Алессандро Мальтезе и 44-летний Алессандро Донати. Полиция предполагает, что они познакомились в Милане и там же начали планировать серию налетов в британской столице.
Королевский суд приговорил Йовановича к 11 годам лишения свободы, Мальтезе и Донати получили по восемь лет тюрьмы.
Британские детективы подозревают, что четвертым членом шайки был 40-летний серб Любомир Романов, который, как предполагается, скрывается в Белграде. В августе власти Сербии отказались экстрадировать его в Британию. Романов также использует документы на имя Альфредо Линдли, отмечает полиция.