Россия и Таджикистан будут вместе решать задачи противовоздушной обороны
Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает Интерфакс.
Отмечается, что соглашение было подписано министрами обороны России и Таджикистана, Сергеем Шойгу и Шерали Мирзо 27 апреля в Душанбе.
Согласно документу, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ и создается «в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе».
Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. На сегодняшний день в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.