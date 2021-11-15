Саакашвили сдал тест на COVID-19

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пенитенциарной службы Грузии.

«Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что заключенному Саакашвили в понедельник был проведен в тюремной больнице ПЦР-тест и COVID-19 у него не подтвердился», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее оппозиционные грузинские телеканалы сообщили, что в Глданской тюрьме, на территории которой находится тюремная больница, заключенные и сотрудники тюремной администрации заражены COVID-19. Телеканалы высказывали версию, что и Саакашвили мог быть заражен коронавирусной инфекцией, а тюрьма закрыта на карантин.