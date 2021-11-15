Ульвия Худиева, собкор 15 ноября 2021, 22:21

Масштабные работы по благоустройству, которые проводятся в последние годы в бакинских селах и поселках, кардинально изменили также облик и поселка Кюрдаханы. Вследствие строительства новых жилых кварталов его площадь и, соответственно, население значительно выросли, и возникла потребность в новой инфраструктуре, в дополнительных социальных объектах. На данный момент по указанию первого вице-президента Мехрибан Алиевой в поселке уже проведены широкомасштабные работы по газификации новых жилых кварталов, благоустройству внутриквартальных дорог, прокладке водопроводных и канализационных линий. Приведены в порядок улицы, обновлена инфраструктура, заложен парк, капитально отремонтировано здание школы... Сотрудник haqqin.az своими глазами убедился, как за короткий срок поселок Кюрдаханы полностью изменил свой облик.

Асфальтирование дорог в Кюрдаханы Поскольку численность населения Кюрдаханы составляет уже более 12 тысяч человек, наиболее актуальной проблемой стало создание современной дорожной инфраструктуры – как внутри старых кварталов, так и в новых жилых массивах. За последние несколько лет здесь провели широкомасштабные ремонтно-строительные работы по реконструкции старых дорог и строительству новых. Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог, в поселке расширены и покрыты асфальтом грунтовые дороги, проведены ремонтно-восстановительные работы на улицах, где расположены социальные объекты, уложено новое асфальтобетонное покрытие на территории около 302 тысяч квадратных метров, полностью реконструировано 115 внутригородских улиц. В общей сложности речь идет о 70 километрах дорог.

Новопостроенный парк в поселке Кюрдаханы До недавнего времени в поселке Кюрдаханы не было парка культуры и отдыха. Его по поручению первого вице-президента построили в 2019 году. А в сентябре того же года Мехрибан Алиева лично посетила Кюрдаханы, ознакомилась с созданными в парке условиями, пообщалась с жителями. Парк расположен на территории, которую местные жители называют «Оливковой». Парк площадью 2,6 гектара окружен оливковыми деревьями, высаженными 30-35 лет назад. При его строительстве особое внимание было уделено защите деревьев, в результате, ни одно из них не пострадало. Сейчас Кюрдаханский парк - одно из любимых мест отдыха горожан и, особенно, их детей.

Отремонтированная школа – просторные классы, детская площадка ... По поручению Мехрибан Алиевой, 113-я средняя школа им. Гусейнбалы Агавердиева была полностью реконструирована и капитально отремонтирована. Выступая на открытии школы, Мехрибан Алиева отметила, что дала все необходимые поручения для решения проблем местных жителей: «Как вы, наверное, знаете, в мае этого года мы с дочерью посетили поселок Кюрдаханы. За чашкой чая обсудили все проблемы поселка. Тогда же я посетила школу и дала необходимые поручения для приведения её в надлежащий порядок. Очень рада, что всего за три месяца школу №113 отремонтировали и, практически, полностью перестроили на уровне современных стандартов. Уверена, в новом учебном году эта школа станет приятным подарком как для учеников, так и для их родителей».