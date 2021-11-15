Власти подняли на ноги Кюрдаханы, а плохие дороги остались в угодьях продолжение темы
Масштабные работы по благоустройству, которые проводятся в последние годы в бакинских селах и поселках, кардинально изменили также облик и поселка Кюрдаханы. Вследствие строительства новых жилых кварталов его площадь и, соответственно, население значительно выросли, и возникла потребность в новой инфраструктуре, в дополнительных социальных объектах.
На данный момент по указанию первого вице-президента Мехрибан Алиевой в поселке уже проведены широкомасштабные работы по газификации новых жилых кварталов, благоустройству внутриквартальных дорог, прокладке водопроводных и канализационных линий. Приведены в порядок улицы, обновлена инфраструктура, заложен парк, капитально отремонтировано здание школы...
Сотрудник haqqin.az своими глазами убедился, как за короткий срок поселок Кюрдаханы полностью изменил свой облик.
Асфальтирование дорог в Кюрдаханы
Поскольку численность населения Кюрдаханы составляет уже более 12 тысяч человек, наиболее актуальной проблемой стало создание современной дорожной инфраструктуры – как внутри старых кварталов, так и в новых жилых массивах. За последние несколько лет здесь провели широкомасштабные ремонтно-строительные работы по реконструкции старых дорог и строительству новых.
Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог, в поселке расширены и покрыты асфальтом грунтовые дороги, проведены ремонтно-восстановительные работы на улицах, где расположены социальные объекты, уложено новое асфальтобетонное покрытие на территории около 302 тысяч квадратных метров, полностью реконструировано 115 внутригородских улиц. В общей сложности речь идет о 70 километрах дорог.
Новопостроенный парк в поселке Кюрдаханы
До недавнего времени в поселке Кюрдаханы не было парка культуры и отдыха. Его по поручению первого вице-президента построили в 2019 году. А в сентябре того же года Мехрибан Алиева лично посетила Кюрдаханы, ознакомилась с созданными в парке условиями, пообщалась с жителями.
Парк расположен на территории, которую местные жители называют «Оливковой». Парк площадью 2,6 гектара окружен оливковыми деревьями, высаженными 30-35 лет назад. При его строительстве особое внимание было уделено защите деревьев, в результате, ни одно из них не пострадало. Сейчас Кюрдаханский парк - одно из любимых мест отдыха горожан и, особенно, их детей.
Отремонтированная школа – просторные классы, детская площадка ...
По поручению Мехрибан Алиевой, 113-я средняя школа им. Гусейнбалы Агавердиева была полностью реконструирована и капитально отремонтирована.
Выступая на открытии школы, Мехрибан Алиева отметила, что дала все необходимые поручения для решения проблем местных жителей: «Как вы, наверное, знаете, в мае этого года мы с дочерью посетили поселок Кюрдаханы. За чашкой чая обсудили все проблемы поселка. Тогда же я посетила школу и дала необходимые поручения для приведения её в надлежащий порядок. Очень рада, что всего за три месяца школу №113 отремонтировали и, практически, полностью перестроили на уровне современных стандартов. Уверена, в новом учебном году эта школа станет приятным подарком как для учеников, так и для их родителей».
Тем не менее, несмотря на значительный объем работ, проведенных в последние годы по благоустройству Кюрдаханы, проблемы в поселке все еще остаются и, в основном, связаны они с состоянием внутренних дорог в новых жилых массивах, на что несколько дней назад пожаловались в нашу редакцию местные жители.
Как сообщил руководитель аппарата Исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев, состояние дорог, на которое жалуются жители поселка Кюрдаханы, действительно плачевно.
«В то же время важно учесть, – отметил Хабибуллаев, – что дома этих жильцов построены на сельскохозяйственных землях. Как ни печально, они хоть и существуют реально, но на самом деле абсолютно незаконны. Так что городские власти не имеют права тратить бюджетные средства на их благоустройство или расширение инфраструктуры. К сожалению, незаконное строительство – это все еще серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся по сей день. А потому советуем гражданам при строительстве или покупке дома обращать внимание на правовую сторону вопроса и следить, чтобы на руках у вас была законная документация».