В Гяндже обнаружили труп женщины

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кяпязском районе города Гянджа человеку, который оказался запертым в квартире требуется помощь.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, на место происшествия в оперативном порядке были привлечены сотрудники спасательной службы гянджинского регионального центра МЧС, которые обнаружили в квартире тело Алияровой Хиджран Ягуб-гызы 1960 года рождения.

Тело умершей передано по назначению, по факту ведется разбирательство.