Джейхун Байрамов: Важна реализация трехсторонних заявлений

«Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые в этом направлении», – заявил во время встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Глава ведомства отметил, что открытие всех коммуникаций в регионе, проходящих через территорию Армении и Азербайджана, существенно повлияет на рост торговли и транспорта в интересах всех стран региона.

«Зангезурский коридор – важная инициатива в этом отношении. Он, как важная часть транспортного коридора Восток – Запад, будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства», – сказал министр.

Байрамов добавил, что ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» должен выстраивать отношения со странами Южного Кавказа исходя из новых реалий в регионе после 44-дневной войны, а также изменить приоритеты и требования постконфликтного периода.