Путин и Макрон обсудили Карабах
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что главы государств рассмотрели многие актуальные вопросы российско-французской и международной повестки, в том числе – борьбу с пандемией.
Лидеры двух стран также обсудили ситуацию с послевоенным урегулированием отношений Азербайджана и Армении.
«Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей», – говорится в сообщении.