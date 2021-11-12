Азербайджан продолжает лидировать на чемпионате Европы по шахматам обновлено
По итогам 4 туров в мужском турнире у трех команд по 7 очков – у Азербайджана, Венгрии и России.
По дополнительным показателям наша сборная занимает 1-е место. Еще семь команд имеют по 6 очков.
В 5-м туре сборная Азербайджана сыграет с Россией.
В женском турнире Азербайджан с 6 очками занимает 4-е место, уступая России, Италии и Грузии. Завтра наши девушки встретятся с украинками.
* * * 23:04
На командном чемпионате Европы по шахматам в Словении сегодня проходят партии 4-го тура.
Мужская сборная Азербайджана, занимавшая перед этим туром 1-е место, играла с Венгрией. Обе команды имели по 6 очков и сегодня сыграли вничью 2:2. Рауф Мамедов свою партию выиграл, Гадир Гусейнов проиграл, а Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли со своими соперниками вничью.
Теперь у нашей команды и у венгров по 7 очков. Лидеров догонят и другие сборные. В частности, Россия, обыгравшая сегодня Польшу.
В женской части турнира сборная Азербайджана обыграла Германию – 3:1. Свои партии выиграли Гюльнар Мамедова и Говхар Бейдуллаева. Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева сыграли вничью. У азербайджанских шахматисток после 4 туров 6 очков.