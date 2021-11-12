По итогам 4 туров в мужском турнире у трех команд по 7 очков – у Азербайджана, Венгрии и России.

По дополнительным показателям наша сборная занимает 1-е место. Еще семь команд имеют по 6 очков.

В 5-м туре сборная Азербайджана сыграет с Россией.

В женском турнире Азербайджан с 6 очками занимает 4-е место, уступая России, Италии и Грузии. Завтра наши девушки встретятся с украинками.

* * * 23:04

На командном чемпионате Европы по шахматам в Словении сегодня проходят партии 4-го тура.