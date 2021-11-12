Азербайджан продолжает лидировать на чемпионате Европы по шахматам обновлено

Отдел спорта

По итогам 4 туров в мужском турнире у трех команд по 7 очков – у Азербайджана, Венгрии и России.

По дополнительным показателям наша сборная занимает 1-е место. Еще семь команд имеют по 6 очков.

В 5-м туре сборная Азербайджана сыграет с Россией.

В женском турнире Азербайджан с 6 очками занимает 4-е место, уступая России, Италии и Грузии. Завтра наши девушки встретятся с украинками.

*       *        * 23:04

На командном чемпионате Европы по шахматам в Словении сегодня проходят партии 4-го тура.

Мужская сборная Азербайджана, занимавшая перед этим туром 1-е место, играла с Венгрией. Обе команды имели по 6 очков и сегодня сыграли вничью 2:2. Рауф Мамедов свою партию выиграл, Гадир Гусейнов проиграл, а Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли со своими соперниками вничью.

Теперь у нашей команды и у венгров по 7 очков. Лидеров догонят и другие сборные. В частности, Россия, обыгравшая сегодня Польшу.

В женской части турнира сборная Азербайджана обыграла Германию – 3:1. Свои партии выиграли Гюльнар Мамедова и Говхар Бейдуллаева. Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева сыграли вничью. У азербайджанских шахматисток после 4 туров 6 очков.