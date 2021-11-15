Знаменитый французский шеф-повар создал меню для богатой азербайджанской семьи

Известный французский ресторанный критик Жиль Пудловски рассказал в своем блоге о ресторане «Ширван» в Париже. В заведение, полное название которого Shirvan Café Métisse, приглашен азербайджанский повар Заур Сафаров.

В Shirvan Café Métisse собралась новая и молодая команда, мотивированная на элитную смешанную кухню: черный хумус с копчеными баклажанами и обжаренными орехами, цветная капуста с соусом тхина или божественный азербайджанский блин на гриле с начинкой из засахаренной баранины (речь идет о гутабе – Ред.) заставят вас захотеть увидеть это поближе».

По словам Пудловски, меню для ресторана создал знаменитый Акрам Беналлал – француз алжирского происхождения. «Он придумал это меню для богатой азербайджанской семьи, - пишет гастрокритик. - Новый повар, уроженец Баку; его зовут Заур Сафаров. Он сменил здесь великолепного индуса Маноджа Шарма. Кухня остается в том же тоне, удачно сочетая в себе яства Ближнего Востока, от Ливана до Ирана, а также кухни Индии и Магриба.

«Ширван - это древняя провинция Азербайджана, которая вдохновила Акрама Беналлала, - говорится на сайте парижского ресторана. - Именно находясь в местах прохождения древнего Шелкового пути, который проходит через Азербайджан, шеф-повар представил себе совместную кухню, деликатно ароматизированную специями.

После поездки в Баку, колыбель азербайджанской кухни, наш шеф-повар черпает вдохновение, чтобы создать ваш Шелковый путь. Ресторан «Ширван» - продукт этого лабиринта переулков, этого великолепного базара, который раскрашивает посуду и проецирует образы Востока настолько плотно, что создается впечатление, будто он питается им».

Стоит сказать, что цены в разделе меню азербайджанской кухни «Ширвана» достаточно высокие. Так, гутаб с бараниной стоит 21 евро, а с зеленью – 17 евро. Порция шашлыка из морского окуня обойдется посетителям в 35 евро, а «Дана Бастырма» - в 45.

40-летний Акрам Беналлал свою первую звезду «Мишлен» получил в 2012 году. Он открыл несколько ресторанов в Париже, Гонконге, Маниле и в других городах мира.