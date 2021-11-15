Свежий доклад аналитической компании GlobalData обозначает проблему, значение которой сторонникам скорого перехода предстоит вскоре осознать. Дело в том, что отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электродвигателей резко повышает спрос на электробатареи, а в тех важнейшим компонентом является литий. Это не самый редкий металл, но его добыча и очистка уже скоро не будет успевать за потребностями рынка. В прошлом году было использовано 320 тысяч тонн, к 2025 году ожидается рост до миллиона тонн, и три миллиона тонн к 2030 году. А где резко растет спрос, там резко растут и цены.

Захватившая мир мода на «зеленые» технологии создала впечатление, что происходящее переключение с ископаемых на возобновляемые источники энергии – процесс практически автоматический и неотвратимый. Между тем есть обстоятельства, которые серьезным образом подрывают этот неуемный оптимизм.

Литий составляет около 7% стоимости батареи, в которой также содержится графит, марганец, никель и кобальт. В свою очередь кобальт используется в катоде, который является самой дорогой частью батареи. В общем, нынешний принцип работы массовых батарей делает их очень недешевыми, а резкий рост цены на литий и прочие элементы еще больше увеличит эту цену.

К 2026 году прогнозируется рост выпуска электромобилей до 12,75 миллиона в год. Только в Европе выпуск электромобилей в 2021 году составил 1,2 миллиона, в 2024 ожидается 3,4 миллиона, 6,1 миллиона в 2027 году, 10,5 миллиона в 2030 году. Борьба за этот рынок разворачивается нешуточная.

При этом перед производителями неизбежно встанет вопрос, взять на себя издержки по росту стоимости батарей или переложить их на покупателя? Если крупные автопроизводители вроде «Тойоты» могут взять издержки на себя, чтобы захватить долю рынка побольше, прочие будут вынуждены повышать цену на авто, что будет негативно влиять на спрос. Уже сейчас эксперты с сомнением отзываются о перспективе массового выпуска модели «Теслы» по цене в 25 тысяч долларов.

В этой ситуации идет борьба в двух направлениях. Во-первых, резко вырос интерес к добыче металлов, которые используются при производстве батарей. Хотя это весьма непростое дело. Запуск шахты по добыче лития занимает до семи лет, а его еще необходимо очистить до кондиций, которые позволят его эффективно использовать. Такими технологиями обладают далеко не все страны.

Параллельно идет гонка исследователей по поиску принципиально новых решений, которые бы позволили создать батареи на иных химических принципах. В разработки вкладываются миллиарды долларов. А пока литиевый потолок надвигается со все более ощутимой скоростью.