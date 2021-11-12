Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 00:18

Обстрелы азербайджанских позиций в Кельбаджаре – это предупреждение Николу Пашиняну от его же собственного генералитета, который ему достался в наследство от предыдущей власти. Об этом, комментируя обстрел вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района, сказала haqqin.az политолог, член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева.

По мнению политолога, с политической точки зрения Николу Пашиняну, подписавшему трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, не выгодны вооруженные провокации на границе с Азербайджаном. Для укрепления власти премьер-министру Армении необходимо поэтапное продвижение к миру, открытие границ и выход Армении из изоляции, что позволит ему поднять экономику и улучшить социальную ситуацию в стране. «Обстрелы наших военных позиций носят ситуативный характер, - подчеркивает политолог. - Их цель - расшатать сложившееся после 44-дневной войны положение в регионе. Очевидно, что определенная часть армянского генералитета, который в феврале 2021 года требовал отставки Пашиняна, все еще сохраняет оппозиционные настроения. С одной стороны, генералы, несогласные с линией Пашиняна, пытаются с помощью вооруженных провокаций отодвинуть, а в идеале – полностью торпедировать подписание мирного соглашения с Баку. С другой же, любой инцидент на границе с Азербайджаном напрямую бьет по политическому имиджу премьер-министра Армении. Большинство армян, во второй раз отдавшие голоса Пашиняну, понимают: для Армении возобновление войны с Азербайджаном будет иметь катастрофические последствия. Тем не менее, армянская оппозиция стремится парализовать возможности власти в принятии каких-либо важных решений по урегулированию отношений с Баку». Теперь перед Пашиняном стоит сложная задача - очистить армию от ставленников режима Саркисяна-Кочаряна. Без кардинальных изменений в армейской верхушке Пашинян лишен возможности принимать ключевые решения в отношениях с Азербайджаном. «Все считали, что он уберет мятежных генералов сразу же после победы на последних парламентских выборах, - говорит Гюльшан Пашаева. - В феврале 2021 года он обещал провести военную реформу и, в частности, перетасовать командный состав армии. Очевидно, Пашинян хотел сместить руководство армии, состоявшее в сговоре с политической оппозицией Саргсяна-Кочаряна. Но провести чистки в армии Пашиняну до сих пор так и не удалось».

Говоря о возможности заключения мирного соглашения с Азербайджаном, политолог считает, что у Никола Пашиняна свой подход к подписанию большого соглашения о мире с Баку. Первый шаг армянский премьер уже сделал, подписав трехстороннее Соглашение 10 ноября 2020 года. Теперь Пашиняну предстоит решить ряд важных задач и подписать всеобъемлющий мирный договор с Азербайджаном, который выбьет из рук армянской оппозиции последнюю надежду на сохранение реваншистского курса. Отсюда и вооруженные провокации на границе с Азербайджаном. По словам политолога, в данный момент Армения находится в тупиковой ситуации. С выходом Азербайджана на свои государственные границы, изменилась география региона. То есть, сегодня Южный Кавказ живет в другой реальности, нежели та, что была до 27 сентября 2020 года. Сейчас Баку занимают заботы об обустройстве освобожденных территорий, включении Карабаха в глобальные проекты, строительстве новой транспортной инфраструктуры региона и пр. Что же касается армянского социума, то он целый год жил в состоянии коллапса, поскольку не мог понять и принять поражение во второй карабахской войне. До сих пор, за исключением прагматически мыслящей прослойки, армянское общество не может избавиться от стереотипов и мифов, созданных за тридцать лет оккупации Карабаха. Впрочем, время, как известно, лечит. Вот и армянское общество рано или поздно поймет, что пора возвращаться из мира грез в повседневную реальность.