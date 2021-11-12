В Иране рассказали о стержне сотрудничества Анкары и Тегерана
«Борьба с терроризмом и организованной преступностью может стать стержнем сотрудничества Тегерана и Анкары, и Иран готов развивать взаимодействие в этой области», – заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Тегеране, передает Anadolu.
По его словам, Иран и Турция должны быть готовы поднять отношения с нынешней планки до уровня всеобъемлющего сотрудничества.
Раиси подчеркнул, что заключение меморандума о долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Турцией могло бы поспособствовать выводу двусторонних отношений на уровень международного сотрудничества.
«Региональное сотрудничество между двумя странами должно быть преобразовано в международное сотрудничество, и этот тип взаимодействия может быть эффективным в глобальных вопросах, учитывая важное положение двух стран», – сказал иранский президент.
Он отметил, что тесные отношения между Ираном и Турцией служат интересам мира и стабильности в регионе.
Политик также отметил, что «Иран имеет глубокие и давние религиозные и культурные связи с Азербайджаном и Турцией».