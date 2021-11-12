В Иране рассказали о стержне сотрудничества Анкары и Тегерана

«Борьба с терроризмом и организованной преступностью может стать стержнем сотрудничества Тегерана и Анкары, и Иран готов развивать взаимодействие в этой области», – заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Тегеране, передает Anadolu.

По его словам, Иран и Турция должны быть готовы поднять отношения с нынешней планки до уровня всеобъемлющего сотрудничества.

Раиси подчеркнул, что заключение меморандума о долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Турцией могло бы поспособствовать выводу двусторонних отношений на уровень международного сотрудничества.